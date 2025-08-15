Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 15 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Kırklareli'nde ise jandarma ekipleri 3 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili kuruluşlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel