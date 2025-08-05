Edirne ve Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde 13 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yurda girdi. Kırklareli'nde ise jandarma, 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ilgili idarelere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 5 düzensiz göçmen yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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