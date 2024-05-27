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Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Valiliği ve Kırklareli Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda göçmenler gözaltına alındı.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimleri esnasında Çallıdere köyünde 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Valiliği Kırklareli Jandarma Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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