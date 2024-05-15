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Edirne ve Kırklareli'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 122 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Bu çerçevede son 24 saatte Edirne Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 109 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ekipler, düzensiz göçle mücadele kapsamında göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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