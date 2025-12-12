Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmeni tespit etti. Kırklareli'nde de 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel