Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de 10 yabancı uyruklu, Kırklareli'nde ise 2 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel