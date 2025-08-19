Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili idarelere teslim edildi.

Güvenlik güçleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
