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Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 6 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde ise 5 göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerinde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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