Edirne ve Kırklareli'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ise Jandarma ekipleri 4 göçmeni tespit etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel