Edirne ve Kırklareli'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri 6 düzensiz göçmeni, Kırklareli'de ise 5 düzensiz göçmeni yakalayarak ilgili kurumlara teslim etti.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Babaeski ilçesindeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel