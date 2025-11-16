Haberler

Edirne ve Kırklareli'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de güvenlik güçleri 6 düzensiz göçmeni, Kırklareli'de ise 5 düzensiz göçmeni yakalayarak ilgili kurumlara teslim etti.

Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Babaeski ilçesindeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
