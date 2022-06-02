Edirne ve Keşan'a Sosyal Dayanışma Merkezleri açılacak - Haberler

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Edirne ve Keşan'a Sosyal Dayanışma Merkezleri açılacak

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne ve Keşan'a Sosyal Dayanışma Merkezleri açılacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne ve Keşan ilçesine açılması planlanan Sosyal Dayanışma Merkezleri ile ilgili (SODAM) imzaların atıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne ve Keşan ilçesine açılması planlanan Sosyal Dayanışma Merkezleri ile ilgili (SODAM) imzaların atıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaptığı yazılı açıklamada, SODAM'ın Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde toplumsal entegrasyonu sağlamak, psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerinin desteklemeye yönelik faaliyet gösteren merkezler olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerde açılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden iş ve işlemlerin takip edildiğini ifade eden İba, "Vatandaşlarımız burada öğrendikleriyle hem meslek sahibi olabilecek hem de ev ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Sosyal Dayanışma Merkezleri toplumsal entegrasyona ve dayanışmaya büyük güç katacak. Merkezlerin Edirne'ye ve tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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