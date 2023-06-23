Edirne ve İpsala Belediyelerinde Bayramlaşma Törenleri Düzenlendi

Edirne ve İpsala Belediyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında belediye personeliyle bayramlaştı. İpsala Belediye Başkan Vekili Emine Şebnem Çelik, belediye düğün salonunda belediye personeliyle bayramlaştı. Keşan'da ise Modifiye Araç Festivali düzenlenecek.

Edirne Belediyesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında belediye personeliyle bayramlaştı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Bayramların Türk milleti için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gürkan, "Tüm Edirne halkının, kıymetli çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını en içten dileklerimle, yürekten kutluyorum. Her gününüz bayram tadında geçsin." dedi,

İpsala Belediyesinde bayramlaşma töreni

İpsala Belediyesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

İpsala Belediye Başkan Vekili Emine Şebnem Çelik, belediye düğün salonunda belediye personeliyle bayramlaştı.

Çelik, belediye başkanı Ünsal'ın Ankara'da olması nedeniyle törene katılamadığını dile getirdi.

Törene belediye meclis üyeleri Nuri Kavakkorulu, Gürel Kale, Mediha Saygılı ile Menderes Şenkol da katıldı.

Keşan'da Modifiye Araç Festivali

Keşan Modifiye Araç Festivali 9 Temmuz'da düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi, Türkiye Motorsporları Derneği ve Bendis alışveriş merkezi iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte yüzlerce modifiye araç sergilenecek.

Modifiye araçlar "desibel-ticari güzellik" ve "araç güzellik' kategorilerinde yarışacak. Alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenecek festival gün boyunca devam edecek.