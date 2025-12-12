Edirne, Bulgaristan'da mobil turizm aracıyla tanıtılacak

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortağı olduğu, Bulgaristan- Türkiye sınır ötesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kültür Yoluyla Turizm Ortak Geleceğimiz Projesi" tanıtıldı.

Edirne Müzesi Çocuk Atölyesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında desteklenen projenin Bulgaristan Ulusal Sanat Akademisi ortaklığında yürütüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ana politikaları doğrultusunda Edirne Kent Kültürü Vizyonu hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Soytürk, proje fikrinin geliştirilme sürecinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

IPA fonlarından yararlanmak amacıyla yapılan çağrıya kapsamlı bir dosya ile başvurduklarını anlatan Soytürk, "43 proje arasından kabul edilen 13 proje içinde yer almak bizler için büyük bir mutluluk. Bu durum, ortaya koyduğumuz fikrin ve emeğin karşılık bulduğunu gösteriyor." dedi.

Soytürk, proje kapsamında Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz kentinde turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla ortak bir konsept geliştirileceğini, farklı tematik turistik alanların çekimlerinin yapılacağını aktardı.

Hazırlanacak mobil tanıtım aracının, bölgeyi tanımayan ziyaretçilere sanal ortamda deneyim imkanı sunacağını dile getiren Soytürk, aracın gezici bir turizm merkezi işlevi görerek bölgenin turizm cazibesini artıracağını kaydetti.

Projenin, ziyaretçilere doğrudan seyahat etmeden kalıcı bir izlenim kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Soytürk, tanıtım faaliyetlerinin ardından katılımcıların Edirne'ye davet edilerek kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasının yerinde keşfedilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Bulgaristan Ulusal Sanat Akademisinden Prof. Dr. Svetozar Benchev de projenin kültürel etkileşim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, proje kapsamında müzenin bir bölümünün yeniden inşa edileceğini söyledi.

Toplantıya, Bulgaristan Edirne Başkonsolos Vekili Petar Arabadzhiev, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, proje ortağı kurumların çalışanları ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.