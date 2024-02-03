Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere değerlendirmelerde bulunan Sezer, vatandaşların aktardığı ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve kurum müdürleri eşlik etti.