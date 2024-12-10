Edirne Valisi Yunus Sezer, Yanan Aileyi Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, evi yanan aileyi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yangın nedeniyle maddi hasar oluşan aileyi ziyaret eden Sezer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sezer, gerekli tüm ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Ziyarette Edirne AFAD Müdürü Elvan Kaya, Edirne Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan hazır bulundu.