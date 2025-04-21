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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yağmur Duasına Katıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki Ortakçı köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı. Duada bolluk ve bereket için dualar edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Ortakçı köyünde düzenlenen yağmur duasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre köylerden vatandaşların katılımıyla yapılan duada bolluk ve bereket için eller semaya açıldı.

Duanın ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, yılın bol yağışlı ve bereketli geçmesini diledi.

Yağmur dualarının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu aktaran Sezer, geleneği devam ettiren vatandaşlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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