Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı'nı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı'nı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Edirne Milletvekili ve yerel tarım yetkilileri de hazır bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Vali Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Yerel Haberler Milletvekili Yunus Sezer Politika Ekonomi Ankara edirne Güncel Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Elebaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain

Teröristbaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.