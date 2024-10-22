Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı'nı Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Edirne Milletvekili ve yerel tarım yetkilileri de hazır bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Vali Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.