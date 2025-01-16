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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi Sakinleriyle Buluştu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki talepleri dinledi. İhtiyaçların en kısa sürede karşılanacağı bildirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, mahalledeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, muhtar Esra Akgün Yılmaz ve vatandaşların asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, aktarılan ihtiyaç ve isteklerin en kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Sezer, Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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