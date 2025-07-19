Edirne Valisi Yunus Sezer, Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Merkezini İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Merkezini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde inşa edilen sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sahipsiz hayvanlar için yapılan projelerin hızla tamamlanacağını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam merkezini inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve beraberindekiler 37 dekara kurulan alanı gezdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapan ekiple sohbet eden Sezer, sahipsiz hayvanlar için kurulan merkezde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı

Çiğ köfte vermeyi unuttu ama konuyu tatlıya bağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Minik Serçe'den radikal değişim! Yeni imajıyla ilk poz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.