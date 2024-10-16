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Edirne Valisi Yunus Sezer Öğrencilerle Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer Öğrencilerle Buluştu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lala Şahinpaşa ilkokulu ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Lala Şahinpaşa ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilere iyi dersler dileyen Sezer, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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