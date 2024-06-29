Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe ve Emine Meryem Öksüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Edirne'deki bir düğün salonunda gerçekleşen nikahı, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kıydı.

Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, çifte mutluluk diledi.

Çifte güzel aile hayatı yaşamaları tavsiyesinde bulunan Sezer, "Allah mutlu ve mesut etsin. Daha güzel günleri inşallah hep beraber yaşasınlar. İnşallah kırıcı ve dökücü olmadan, ağız tadıyla güzel nesiller yetiştirecekleri herkesin örnek göstereceği bir yuvayı kurarlar." dedi.

TÜGVA Başkanı Beşinci de çifte bir ömür huzur ve sağlık diledi.

Peçe ile TÜGVA'da başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirten Beşinci, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ve hayırlı olsun dileklerini ulaştırmak isterim. Biz Recep Peçe'nin teşkilattaki çalışmalarına ve evliliğine şahidiz." diye konuştu.