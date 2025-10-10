Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mesleki Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mesleki Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezi gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer, mesleki eğitimin önemli olduğunu belirtti.

Sezer, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda merkezin geliştirileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
