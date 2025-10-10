Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kıyık semtinde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. toplantıda, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularında muhtarların ve sakinlerin taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle buluşmaları kapsamında Kıyık semtinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sezer, mahallelerdeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtarlar ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, kurum müdürlerine isteklerin ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
