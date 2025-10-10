Edirne Valisi Yunus Sezer, Mahalle Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle buluşmaları kapsamında Kıyık semtinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sezer, mahallelerdeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtarlar ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, kurum müdürlerine isteklerin ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.