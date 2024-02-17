Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünü ziyaret eden Vali Sezer, İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Ardından köy kahvehanesine geçen Sezer, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Eksiklerin giderilmesi için kurum müdürlerine talimat veren Sezer, köy yollarının sıcak asfaltla buluşmasına önem verdiklerini söyledi.

Yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Sezer, 3 yıl içinde tüm köy yollarını uzun ömürlü ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sezer, köylerdeki tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılması için sulama projeleri ve mera ıslah çalışmalarının da hızlandırılacağını ifade etti.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.