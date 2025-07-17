Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı Ziyaret Etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığının atama kararıyla Keşan Kaymakamlığına getirilen Aziz Mercan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Keşan Kaymakamlığı görevine getirilen Mercan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili de eşlik etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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