Edirne Valisi Yunus Sezer Keşan'da İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer Keşan'da İncelemelerde Bulundu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yeni inşa edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali, yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alarak binanın en kısa sürede hizmete açılacağını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, Yeni Mahalle'de yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, emniyet binasının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

İncelemelere, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak da katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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