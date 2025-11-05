Edirne Valisi Yunus Sezer, Kadınların Üretim Atölyesini Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki üretim atölyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, muhtarlığın organizasyonu ve bir fabrikanın işbirliğiyle hayata geçirilen atölyeyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, kadınların emekleriyle üretime katılmalarının, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirtti.

Sezer, bu tür girişimlerin desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydetti.