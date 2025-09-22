Edirne Valisi Yunus Sezer, İnönü İlkokulunu ziyaret etti.

Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden öğrencilerin eğitim faaliyetleri, devamsızlık ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Sezer'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da eşlik etti.