Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ve Lalapaşa'da Ziyaretlerde Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ve Lalapaşa'da Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Canlı hayvan pazarı inşaatını, Havsa Hükümet Konağı'nı ve köy muhtarlarıyla yapılan toplantıları yerinde inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamına Havsa'dan başlayan Vali Sezer, Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Sezer, modern ve ihtiyaçlara göre tasarlanan pazarın en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Havsa Hükümet Konağı'nın yeni hizmet binasını da ziyaret eden Sezer, Kaymakam Oğuzhan Aksoy ile görüştü.

Sezer, Aksoy'dan ilçedeki mevcut durum, devam eden çalışmalar, yatırım programında devam eden işler ve planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı da ziyaret eden Vali Sezer daha sonra Sinanköy'de düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Köylere yönelik yapılan altyapı-üst yapı çalışmaları, sıcak asfalt yol çalışmaları, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar hakkında değerlendirme ve açıklamalarda bulunan Sezer, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Sezer, daha sonra Çömlekakpınar köyünde bir bıçak atölyesini de ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

transfer iddialarına noktayı koydu
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
img

Amerikan bankalarından altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Serbest bırakıldı" denilen Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.