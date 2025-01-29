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Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik Kampı ve Mesire Alanını İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik Kampı ve Mesire Alanını İnceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği gençlik kampı, binicilik ve karavan park alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Sezer, Balkan Obası Gençlik Kampı'nın Edirnelilere ve soydaşlara hizmet vereceğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapım çalışmaları devam eden gençlik kampı, binicilik ve karavan park alanlarında incelemelerde bulundu.

Mesire alanını da gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, Edirnelilerin yanı sıra soydaşlara da hizmet verecek Balkan Obası Gençlik Kampı'nın kısa sürede faaliyete başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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