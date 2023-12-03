Edirne Valisi Yunus Sezer, Ergene'deki termal seralarda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki termal seralarda incelemede bulundu. Sezer, seraları gezip firma yetkililerinden bilgi aldı ve termal su kaynağının seracılık faaliyetlerinde kullanılabilmesi için doğru örnekleri incelediklerini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki termal seralarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindekilerle seraları gezen Sezer, firma yetkililerinden verimlilik, sistemin kurulumu, işletme yönetimi ve ürün çeşitliliği konularında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Edirne'de Hıdırağa köyü yakınlarında tespit edilen termal su kaynağının seracılık faaliyetlerinde etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için doğru örnekleri incelediklerini belirtti.

Sezer, yapılan incelemelerin ardından en uygun proje modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.