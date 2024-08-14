Edirne Valisi Yunus Sezer Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sezer, dernek yöneticileriyle sohbet etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Sezer, derneğin Selimiye Meydanı'ndaki binasında Başkan Selahattin Pınar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Sezer, Pınar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.
Sezer'e ziyaretinde Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Müze Müdürü Şahan Kırçın eşlik etti.
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