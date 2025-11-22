Edirne Valisi Yunus Sezer, Dini İhtisas Merkezi İnşaatını İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi içerisinde yapımı süren misafirhane ve yemekhanede incelemelerde bulundu. Tarihi yapıları da gezen Sezer, işçilere çalışmalarında kolaylık diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi içerisinde bulunan ve yapımı devam eden misafirhane ve yemekhanede incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi yapıları gezen Vali Sezer, inceleme gerçekleştirdi.
Çalışmalar hakkında bilgi alına Sezer, işçilere çalışmalarında kolaylık diledi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel