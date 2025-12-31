Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Vali Sezer, 2026 yılına girerken umutların tazelendiğini ve Edirne'nin birlik içindeki kararlılıkla geleceğe güvenle yürüyeceğini belirtti. Yeni yılda şehir için önemli projelere devam edileceğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında 2026 yılına yeni umutlar ve yeni hedeflerle girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Her yeni yılda umutların tazelendiğini vurgulayan Sezer, Edirne'nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla her dönemde olduğu gibi bugün de geleceğe güvenle yürüdüğünü ifade etti.

Yıl boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kalkınması, vatandaşlarımızın refahının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmaları hayata geçirdik. Yeni yılda da Edirne'mizin potansiyelini daha ileriye taşımak için aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması amacıyla sağlık, güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almış olup, yılbaşı süresince ekiplerimiz görevlerinin başında olacaktır. Bu vesileyle 2026 yılının Edirneli hemşerilerime, mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın şehrimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
