Şehit Uzman Çavuş'a Taziye Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır için taziye mesajı yayımladı.

Sezer, valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şehit Uzman Çavuş Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Şahadet haberi derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Sezer mesajında "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.