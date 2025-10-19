Edirne Valisi Yunus Sezer'den Muhtarlar Günü Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında muhtarların toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından biri olarak yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiklerini belirtti.

Muhtarların, devlet ile vatandaşlar arasında kurulan en güçlü gönül köprüsünü oluşturduğunu vurgulayan Sezer, "Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte ve köylerimizde ve mahallerimizde altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine kadar pek çok alanda önemli bir görev üstlenmektedirler." ifadelerini kullandı.

Sezer, muhtarların vatandaşların dertlerine, tasalarına, sevinçlerine, mutluluklarına ortak olup beklentilerini ve ihtiyaçlarını devlete iletme noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.

Muhtarlarla birlikte Edirne'de önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin dört bir yanında, köy ve mahallelerimizde görev yapan muhtarlarımızla el ele vererek eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe, tarımdan sanayiye kadar her alanda en doğru yatırımları hayata geçirmek ve bu güzel şehrimize yakışan bir geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimize hizmet yolunda muhtarlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettiğimizi ifade ederken, bu güçlü işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Devletimizin temsilcisi niteliğinde olan ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum."