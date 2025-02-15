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Edirne Valisi Yunus Sezer'den İpsala Çikolata Üretim Merkezi Ziyareti

Edirne Valisi Yunus Sezer'den İpsala Çikolata Üretim Merkezi Ziyareti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Çikolata Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek üretim tesisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanları tebrik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Çikolata Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Üretim tesisinde incelemede bulunan Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili ve merkez yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesiste lezzetli çikolatalar üretildiğini belirten Sezer, çalışanları tebrik etti.

Sezer, yapım çalışmalarında sonuna gelinen İpsala Müftülüğü Konferans Salonu ve Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda da incelemede bulundu.

Binaları gezen Sezer, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'dan bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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