Edirne Valisi Yunus Sezer'den İdareciler Günü Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini şiar edinerek daha hızlı ve etkin bir yönetim anlayışı ile hizmet etmek, devletin şefkatli elini, merhametini ve koruyuculuğunu vatandaşlara ulaştırmak için gayret sarf eden idarecilerin devlet ile millet arasındaki güven ve sevgi bağlarını güçlü ve diri tutmak için çalıştığını belirtti.

İdarecilerin devlet ile millet arasındaki ilişkinin sağlıklı işleyişinde ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum mülki idare amirliği mesleğini eminim ki tüm meslektaşlarım da aynı gurur, hassasiyet ve özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle yıllarca Edirne'mize fedakarca hizmet veren ve görevi başında vefat eden merhum Vali Fahri Yücel'i, ebediyete intikal eden tüm idarecilerimizi rahmetle anıyor 10 Ocak İdareciler Günü'nü yürekten kutluyorum."