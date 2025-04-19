Edirne Valisi Yunus Sezer'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için Ankara'da bulunan Sezer, Bakan Tunç'la bir araya geldi.

Görüşmede, bakanlığın Edirne'deki çalışmalarıyla ilgili konular ele alındı.

Ziyarette, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da yer aldı.