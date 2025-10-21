Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer'den 5. Kolordu Komutanı'na Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer'den 5. Kolordu Komutanı'na Ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aksoytürk, Sezer'e teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Aksoytürk'e Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 5. Kolordu Komutanlığında ziyaret gerçekleştirdi.

Aksoytürk, ziyaret dolayısıyla Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Haberler.com
