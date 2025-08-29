Edirne Valisi Yunus Sezer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve heyecanla idrak edildiğini belirtti.

Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin, askeri bir başarı olmasının yanında, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Büyük Taarruz, kahraman ordumuzun vatan sevgisiyle birleşen azmi, milletimizin fedakarlığı ve sarsılmaz birliğinin eseri olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. 30 Ağustos zaferi, milletimizin esaret zincirlerini kırarak, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşama iradesinin en büyük nişanesidir. Bu destansı mücadele, bizlere sadece bir zafer armağan etmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, bağımsızlık meşalesini ilelebet yanar kılmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan emanet aldığımız bu cennet vatanı, aynı azim, şuur ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektir. 30 Ağustos'un taşıdığı yüksek ruh ve bağımsızlık iradesi, milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu kutlu zaferin azim ve kararlılığıyla bizler de geleceğe emin adımlarla yürümeye, gençlerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum."