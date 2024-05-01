Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçileri kutlayan bir mesaj yayımladı. Sezer, işçilerin ülkenin geleceği için önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü, üretimin isimsiz kahramanları işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.

Milletin geleceğe emin adımlarla erişmesi için alın teri döken işçilerin, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan yatırımlara, ekonomik büyümeden kalkınmaya kadar her alanda büyük ve önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için toplumun her kesiminde hizmet sunan, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer 1 Mayıs Edirne Emekçi Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title