Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı Bölgesini İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı Havaalanı Bölgesini İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Demirhanlı köyünde yapılması planlanan havaalanı bölgesini ziyaret etti ve eğitim uçuşları ile havacılık faaliyetleri için incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılması planlanan Demirhanlı Havaalanı'nı bölgesini inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Demirhanlı köyünde kurulması planlanan havaalanı bölgesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Vali Sezer, Demirhanlı Havaalanı'nda bölgenin yeniden eğitim uçuşları ve farklı havacılık faaliyetlerine kazandırılması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili inceleme de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
