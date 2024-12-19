Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükbaş Hayvan İşletmesinde İncelemelerde Bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi kapsamındaki büyükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti. İşletmeyi gezen heyet, tesis hakkında bilgi aldı ve süt sağım sistemleriyle ahırları inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki büyükbaş hayvan işletmesinde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve beraberindekiler, işletme sahiplerinden tesis hakkında bilgi aldı.
İşletmeyi gezen heyet, süt sağım sistemleriyle açık ve kapalı ahırları inceledi.
Sezer'e ziyaretinde Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel