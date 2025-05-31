Edirne Valisi Yunus Sezer, Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı'na Katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı'na Katıldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı'nın resepsiyonuna katılarak Edirne standını ziyaret etti. Fuarda kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 18. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı resepsiyonuna katıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuarın resepsiyonu Avusturya'nın Dornbirn kentinde gerçekleşti.

Resepsiyona katılan Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer, fuar alanında Edirne standını ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten kentin tanıtımı ile ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soytürk, fuarda çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi temsilciler ve kültür dostlarının bir araya geldiğini belirtti.

Kültürün birleştirici gücünün uluslararası düzeyde vurgulandığını aktaran Soytürk, "Fuar kapsamında Edirne tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yurt dışında başarıyla temsil edilmeye devam ediyor. Sayın Valimize ve kıymetli hanımefendiye destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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