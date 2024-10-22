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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da Temaslarda Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da Temaslarda Bulundu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da Jandarma Genel Komutanı ve çeşitli akademik yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslar için Ankara'da bulunan Vali Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret etti.

Sezer ayrıca Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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