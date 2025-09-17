Edirne Valisi Yunus Sezer, Ahilik Haftası Kutlamalarına Davet Edildi
Edirne'de Ticaret İl Müdürü ve esnaf temsilcileri, Vali Yunus Sezer'i 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selçuk Gül ve Genel Sekreteri Özay Güngören, yılın ahisi Feridun Kemallarlı ile birlikte Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Heyet, Sezer'i 22-28 Eylül'deki Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel