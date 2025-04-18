Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretler için Ankara'da bulunan Sezer, AFAD'a ziyarette bulundu.

Sezer, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'la görüştü.