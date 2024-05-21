Edirne Valisi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'ni ziyaret etti. Enstitünün Lozan Caddesi'ndeki deneme sahasında 5 yıl önce 10 dekarlık alana kurulan bahçeyi gezen Vali Sezer, bitkileri inceledi. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, bahçedeki çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgiler verdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'ni ziyaret etti.
Enstitünün Lozan Caddesi'ndeki deneme sahasında 5 yıl önce 10 dekarlık alana kurulan bahçeyi gezen Vali Sezer, bitkileri inceledi.
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, bahçedeki çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgiler verdi.