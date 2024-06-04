Edirne Valisi Trafik Kazalarını Değerlendirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan önlemlere rağmen yaşanan trafik kazalarının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Vali Sezer, düzenlediği basın toplantısında kentte artan araç trafiği nedeniyle yollarda önemli tedbirler aldıklarını belirtti.

Sınır kenti Edirne'de özellikle yaz aylarında hem araç hem de ziyaretçi yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Sezer, "Yaz aylarında 500 binin üzerinde insan bu bölgeye geliyor ve tatilini geçiriyor. Bunun dışında gurbetçi sezenu da başlıyor. Özellikle yollarımızda trafik kazalarıyla ilgili önemli tedbirler aldık. Kentin bir çok noktasında uygulama ve kontrol noktaları kurduk. Kazaların yoğun olarak yaşandı noktalarda kavşak iyileştirmeleri, trafik işaretleri, ışıklandırma yaptık. Geçen yılın mayıs ayıyla bu yılın mayısını kıyasladığımızda ölümlü ve yaralamalalı kazalarda önemli bir artış yok fakat düşüşte yok."dedi.

Vali Sezer, kentte motosiklet kazalarındaki artışa da dikkat çekti.

Bu dönemdeki ölümlü kazaların genelde motosiklet sürücülerin karıştığı kazalar olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Bu süreçte genç yaşta evlatlarımız kaybettik. Özellikle isteğimiz yolcularımızın ve araç sürücülerimizin dikkat etmesi. Özellikle motosiklet kullanan kişilerin kask ve koruyucu kıyafetlerini muhakkak kullanmalı." dedi.

Kent genelinde alınan tedbirler noktasında uygulama sayılarını da çok arttırdıklarını anlatan Vali Sezer, bu yılın ilk 5 ayında 67 bin aracın kontrolünü gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Vali Sezer, özellikle asayişte önleyici tedbirler noktasında çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tüm kurumlarla ortak çalışma yaptıklarını anlatan Vali Sezer, "Bu kapsamda sevindirici sonuçlar elde ediyoruz. Özellikle geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyasladığımızda mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 39 oranında azalma var. Evde hırsızlıkta yüzde 62, işyerinden hırsızlıkta yüzde 50, motosiklet hırsızlığında ise yüzde 63, dolandırıcılıkta yüzde19, otodan hırsızlıkta ise yüzde 68 oranında azalma söz konusu. Ben tüm kolluk kuvveti arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Sezer, özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.